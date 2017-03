Bildekkoffer vil få erstatning

HEMNE: Politiet har flere personer i kikkerten etter at tre bildekk ble skåret opp utenfor Hemnehallen under UKM sist onsdag. To biler ble utsatt for skadeverk.

- Vi er i en fase der vi har samtaler med noen som kan ha gjort det. Det var mer enn en person til stede, opplyser lensmann Anette Ertvåg.

Det er omstendigheter i saken som gjør at hun ikke kan gi så mange flere opplysninger.

- Jeg kan si at det er dialog mellom gjerningspersoner og de som er utsatt for skadeverket, at de gjør opp seg imellom og erstatter utgifter de fornærmede har hatt som følge av dette. Noe nærmere om antall gjerningspersoner og alder ønsker vi ikke å gå ut med, sier Ertvåg.

- Kan du bekrefte at det ble brukt kniv for å skjære i stykker dekkene?

- Nei, ikke foreløpig.

- Hva er statusen til de antatte gjerningspersonene?

- De har status som mistenkte.