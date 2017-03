Er toget gått for sentrum?

I kveld (mandag) arrangeres det et folkemøte om byutvikling i Orkdal rådhus. Det er formannskapet som står bak, og dette er det første i en møteserie der målet er å følge opp langtidsplanen Orkdal 2040.

Sentrumsentusiast og lokalpolitiker Hans Kringstad er blant dem som mener Orkdal kommune ikke har lyktes med å skape et levende sentrum. I lørdagens ST uttalte han blant annet følgende:

- Det er nå eller aldri. Får vi et kompakt sentrum med gangavstand mellom tilbudene, blir vi en attraktiv by. Den må bygges innenfra, ved at det bygges eller flyttes aktivitet dit man vil skape liv. Det er det motsatte vi har holdt på med til nå; å spre, sa Kringstad.

Nettopp dette vil bli sentralt på kveldens møte; hvilke virkemidler har politikerne for å styre sentrumsutviklinga dit de vil ha den?

Orkdal kommune har hentet inn ulike aktører som skal dele sine erfaringer. Blant disse er tidligere rådmann i Stjørdal, Kjell Fosse.

Orkladal næringsforening stiller også med tre sentrale medlemmer, som skal si noe om sine forventninger til hvordan Orkanger skal utvikle seg som by. De tre er: Bjørn Wiggen fra Salvesen & Thams, Marith Størseth fra Orkanger sentrumsforening og Ole Johan Svorkdal fra Washington Mills.