Klekkelig bot og lang tids kjørenekt

En mann i 50-åra fra Orkdal, er fradømt førerretten for motorvogn for en periode på 16 måneder for promillekjøring. Han er også dømt til å betalt ei bot på 40 000 kroner og en betinget fengselsstraff på 14 dager. Han må ta ny, full førerprøve om han ønsker førerkortet tilbake.

Mannen ble stoppet på E39 i Orkdal på formiddagen i november i fjor. Blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon på 0,74 promille en halv time etter at han ble stoppet.

Mannen, som tidligere er ustraffet, har avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten lyttet ikke til mannens argumenter om at han er avhengig av bil i jobben, da rettspraksis ikke gir rom for den type «rabatt».