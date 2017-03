Laget kvalm på fotballcup

Orkdal IL og Orkla FK arrangerte i helga innendørsturneringa Nils Arne Eggen Cup i Orklahallen. Den pågikk fra fredag ettermiddag til søndag kveld.

Rent sportslig gikk alt på skinner. Men dessvere var det enkeltpersoner, som ikke hadde noe med fotball å gjøre, som ødela stemninga. Det startet med en voldsepisode midt blant folk fredag kveld: En 17 år gammel gutt ble slått i ansiktet av en ett år yngre gutt. Dette skjedde på sidelinja på én av de tre banene som ble benyttet, og med barn som tilskuere.

- Vi mottok meldinga klokka 21, sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Fornærmede ble ikke alvorlig skadd. Han og mistenkte er jevngamle, og de kjenner hverandre. Det er ikke kjent hva som utløste slaget. 17-åringen som ble slått fredag kveld, vurderer å anmelde saken i dag (mandag).

- Han som slo forsvant fra stedet etterpå, sammen med noen kamerater, sier Fagerholt.

Men allerede lørdag var de tilbake i hallen.

- Tre-fire gutter laget kvalme. Meldinga kom klokka 16.55. Og i 18-tida hadde situasjonen eskalert, slik at en politipatrulje ble sendt til hallen. Den ankom 18.40, men da hadde bråkmakerne forlatt stedet igjen, sier hun.

Arrangøren ba dem holde seg vekk fra fotballcupen. Dette hørte de ikke på. Søndag var det på'n igjen.

Mistenkte i voldssaken ble blant annet geleidet ut av hallen minst to ganger av arrangøren denne dagen. Og i 20-tida ankom en ny politipatrulje, men også da var guttene de lette etter forsvunnet.

Fagerholt sier på generelt grunnlag at dersom arrangører av idretts- og kulturarrangement opplever at noen er plagsom og til sjenanse for andre, bør politiet varsles. En arrangør kan bortvise folk fra stedet, men det får ingen konsekvenser hvis bråkmakerne nekter å følge pålegget.

- Hvis politiet bortviser folk, og de komme rigjen, kan det medføre innbringelse til arresten og bøteleggelse, forteller hun.