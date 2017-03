Tilbud på å bygge ny vei spriker med 9,4 millioner

Statens vegvesen fikk inn seks tilbud for å bygge helt ny riksvei 3 mellom Nåverdalsbrua i Rennebu kommune og sørover til Hedmarks fylkesgrense. Prosjektet innebærer helt ny vei på 1,6 kilometer.

Veibanen vil også bli utvidet fra sju til ni meter, med et rumlefelt på 0,5 meter som skal hindre at biler kjører over i motgående kjørefelt, opplyser vegvesenet.

Veien vil hovedsakelig gå der den gamle gikk, men svingene vil bli slakket ut. Den nye veien avsluttes sør for Nåverdalsbrua, som sto ferdig i 2012.

Her er de seks tilbudene (eks. moms) som kom inn på jobben:

1. Stian Brenden Maskinservice AS: 30.385.083

2. Tronfjell Maskin AS: 27.533.803

3. Winsnes Maskin og Transport AS: 26.474.132

4. HR Entreprenør AS: 35.882.674

5. Gjermundshaug AS: 33.643.287

6. BL Entreprenør: 33.967.988

- Vi er fornøyd med tilbudene som er kommet inn. Nå skal det finregnes på om entreprenørene har fulgt kravene vi har stilt, og så kommer vi tilbake med hvem som har fått jobben, forteller byggeleder i vegvesenet, Line Søreng.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i desember.

PS! Nåverdalsbrua er ei bru over Orkla på riksvei 3 i Rennebu kommune, rett i nærheten av fylkesgrensa mellom Hedmark og Sør-Trøndelag.