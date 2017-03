Dette får han i finnerlønn etter unikt gullfunn

Magnus Meistad (35) fra Buvika gjorde sent torsdag kveld 25. august i fjor et vanvittig funn med metalldetektor: Under torva på et jorde (dyrket mark) i Buvika fant han gullringer med ei vekt på cirka 450 gram.

Funnet ble rutinemessig levert til fylkesarkeologen. Ifølge reglene har han krav på finnerlønn. I kulturminneloven står det om funn av sølv eller gull at finnerlønnen «minst skal settes til metallverdien etter vekt, med et tillegg som ikke må være under 10 prosent av metallverdien».

Nå har NTNU Vitenskapsmuseet vurdert hva finnerlønnen bør bli.

- Vi har vurdert oss frem til en finnerlønn på 155 000 kroner. Finnerlønnen skal deles likt mellom grunneier og finneren, sier Birgit Maixner, som er samlingsansvarlig for de kulturhistoriske samlinger ved NTNU Vitenskapsmuseet, til adressa.no.

Meistad er overrasket over at finnerlønnen ikke er høyere. For hans del: 77 500 kroner.

- Jeg driver ikke med dette for pengenes skyld, men jeg synes dette er en merkelig vurdering. Sammenlignet med Tornes-gullet som ble funnet i 2014 for eksempel. Der ble det funnet 19 gram gull og finnerlønnen var 73 000 kroner. Mitt gullfunn veide 395 gram. Det hadde vært fint med en forklaring på den enorme forskjellen. Begge funnene er omtalt som funn av stor historisk verdi. Dette henger ikke på greip, sier Meistad til adressa.no.