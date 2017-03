UP gjennomførte mandag ettermiddag en fartskontroll på E6 ved Halland nord for Berkåk i Rennebu.

Fire sjåfører mottok forenklede forelegg (bøter) for å ha kjørt for fort i 60-sonen. Høyeste hastighet var 77 km/t.

I tillegg ble to sjåfører tatt for at de snakket i mobil mens de kjørte. Hver av dem fikk 1650 kroner i bot.