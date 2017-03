Stoppet i storkontroll - siktet for ruskjøring

En bilfører i 30-årene ble torsdag formiddag stanset under en kontroll på E39 ved Kallfossen i Skaun. Mannen ble raskt mistenkt for ruskjøring, og en UP-patrulje tok ham med til arresten i Trondheim for bevissikring. Han er nå siktet for dette forholdet.

Kontrollen på E39 mellom Børsa og Orkanger er en samarbeidskontroll mellom politiet, Tollvesenet og Statens vegvesen.