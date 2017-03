181 bilførere kontrollert for promille

UP gjennomførte fredag mellom klokka 8.30 og 10.30 en promillekontroll ved Frisbrua i Orkdal. 181 bilister ble kontrollert, uten at noen ble tatt med for høy promille.

- En person med lavpromille måtte vente litt for å kjøre videre. Det vil si at promillen var under 0,2, men at vedkommende måtte vente ei stund og blåse på nytt for å være sikker på at promillen var synkende, sier Randi Fagerholt, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.