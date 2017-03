Siktet for ruskjøring etter at bil kjørte i tunnelvegg

To personer er siktet for ruskjøring etter at en bil kjørte i tunnelveggen i Storsandtunellen på E39 natt til lørdag. Ingen ble skadet i hendelsen, og politiet fant bilen ved avkjøringa til Orkanger.

- Bilen kjørte delvis ut i grøfta i svingen i avkjøringa til Orkanger sentrum. Da politiet kom til stedet var en person i bilen, mens en person hadde forlatt stedet. Vi søkte i området og fant person nummer to, opplyser Astrid Metlid som er operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

De to, en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene, ble begge pågrepet av politiet.

Politiet vil gjennomføre avhør og etterforskning i saken og forsøke å finne ut hvem av de to som kjørte bilen.

Politiet meldte om hendelsen på twitter klokken 02.35.