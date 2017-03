Frida (15) fra Buvik holdt tale for Kongen

Etter den flotte innsatsen i hovedlandsrennet sist helg ble Frida Haugskott plukket ut som en av totalt åtte jenter og gutter i Sør-Trøndelag skikrets til å gå Kongens ungdomsstafett i Holmenkollen i dag. Dette er en stafett med to jenter og to gutter på hvert lag fra alle skikretsene i landet, der hver krets kan stille med to lag.

Men det var langt fra det eneste den talentfulle langrennsløperen fra Buvik ble plukket ut til å gjøre. Lørdag ettermiddag var ungdommen invitert på fest i Skimuseet der det ble servert pølser og brød, brus og kanelboller, og det var taler til den skiinteresserte jubilanten. To representanter for skiungdommen talte til Kongen–Lars Young Vik fra Vestre Akers Skiklubb i Oslo og Frida Haugskott fra Buvik Idrettslag i Sør-Trøndelag.

- Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at norsk idrett har gitt Kongen en ungdomsstafett i 80-årsgave. Kongen er både ungdommelig og veldig opptatt og glad i idrett. Og samtidig er Kongen veldig glad i en pølsefest, sa langrennsløperen Frida Haugskott til smil og latter fra 80-årsjubilanten og de andre til stede.

Alle stemte i med «Hurra for deg», og så var maten servert. Kongefamilien samtalte med flere spente langrennsløpere i løpet av pølsefesten.

Kong Harald ble også tildelt prisen The King Olav Trophy av styreleder Jon Hindar i Skiforeningen. Prisen gis til personer som har gjort en særlig innsats for å fremme skiidrett på internasjonalt nivå.