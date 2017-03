Isras knuste bil på Fv 710

Søndag formiddag raste det is ned i veibanen på Fv. 710 i Agdenes. Raset skjedde ved inngangen til Kallurdalstunnelen på siden mot Selva.

En bil ble truffet av israset, men personene i bilen slapp denne gangen fra det med skrekken og var uskadd etter hendelsen. Bilen ble imidlertid påført store skader.

- Her var det snakk om små marginer. I fronten på bilen ble det liggende igjen en isklump på 25–30 kilo, og en annen isklump traff frontruta og knuste denne på siden til sjåføren. Hadde den største isklumpen truffet frontruten, kunne utfallet vært betydelig verre. Dette er en fryktet strekning, både sommer som vinter, sier innsender Bjørn Valseth

Han sier at biler har blitt ødelagt tidligere av både is og steiner. Han frykter at det snart kan gå liv.

- Strekningen har stor trafikk og ungdomsskoleelevene blir transportert forbi strekningen, morgen og ettermiddag. Rensking av fjellet har vært gjort tidligere, men ikke nok til at det føles trygt å kjøre forbi stedet. Nå er det kanskje på tide at noe gjøres, før liv går tapt, sier Valseth.