Fikk kjøre videre fordi promillen var på vei ned

Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte fredag morgen en promillekontroll på fylkesvei 65 ved Frisbrua i Orkdal. 18 biler ble kontrollert.

Én av dem måtte vente en halvtimes tid før han fikk kjøre videre. Bakgrunnen var at sjåføren hadde såkalt lavpromille, det vil si under 0,2. Politiet sendte ham ikke videre før de fikk bekreftet (blåste på nytt) at promillen var på nedadgående kurve.

Med promille 0,2 eller mer, får du selvsagt ikke kjøre videre.