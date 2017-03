- Flere burde vært tatt, men vi hadde ikke kapasitet

To UP-patruljer gjennomførte søndag ettermiddag en laserkontroll på E39 ved Harangstunnelen og Gangåsvatnet i Orkdal.

Ti sjåfører mottok forenklede forelegg (bot). I tillegg ble én sjåfør førerkortløs etter å ha blitt måtlt til 116 km/t i 80-sonen.

- UP sa at flere burde vært tatt, men at de ikke hadde kapasitet til mer. Det kjøres fort akkurat her, sier Randi Fagerholt, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.