Må i fengsel - deretter blir han evig fotgjenger

En mann i 20-åra fra STs nedslagsfelt, må sone 21 dager i fengsel for promillekjøring. Han ble tatt midt på natta i hjemkommunen i november i fjor. Påvirkningsgraden var 1,44 promille én time etter at kjøringa fant sted, ifølge den nylige dommen i Sør-Trøndelag tingrett.

Mannen, som har kommet med en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Også for mindre enn fem år siden ble han tatt for promillekjøring. Siden det er en femårsfrist for nå bli tatt for promillekjøring på nytt, er han fradømt retten til å kjøre motorvogn for alltid.

Han er også dømt til å betale ei bot på 35 000 kroner.