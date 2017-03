Uklart om punktering har skjedd før eller etter ulykka

En semitrailer frontkolliderte torsdag morgen 9. februar like etter klokka 08 med en kassebil på fylkesvei 65 på Kvåle i Orkdal.

Ifølge vitner hadde semitraileren, som var lastet med trelast, vært over i motsatt kjørefelt, krasjet med kassebilen og deretter rullet rundt og havnet i grøfta. Kassebilen sto igjen i veibanen med store skader i fronten.

Ulykkesårsaken er fortsatt ukjent.

- Vi venter på svar fra de tekniske undersøkelsene av kjøretøyene, samt rapporter fra ulykkesgruppa i vegvesenet, sier Randi Fagerholt, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det store spørsmålet er hvorfor semitrailerne kom over i motsatt kjørefelt?

- Semitraileren har punktert på høyre forhjul. Men vi vet foreløpig ikke om det har skjedd før eller etter kollisjonen. Det er også funnet metallspon i veibanen (tyder på punktering), sa lensmann Tor Kristian Haugan for ei tid tilbake.

I kassebilen satt det to personer, en mann i midten av 50-åra og en 19 år gammel kvinne. Mannen skal ifølge politiet ha pådratt seg bruddskader. I semitraileren satt en mann i midten av 40-åra. Alle tre ble fraktet til sykehus, men ingen ble alvorlig skadd.

Semitraileren kjørte i retning Svorkmo, mens kassebilen kjørte i retning Orkanger da ulykka skjedde. Vitner skal før sammenstøtet ha observert at semitraileren, som var lastet med trelast, kom over i motsatt kjørefelt. Dette viser også spor i veibanen på stedet.

Det er tatt beslag i førerkortet til semitrailersjåføren. Han er per definisjon siktet for uaktsom kjøring. Årsak: Han har vært over i motsatt kjørefelt før kollisjonen. Etterforskninga vil vise om det eventuelt er grunnlag for straffeforfølgelse.

Fylkesvei 65 ble umiddelbart stengt etter ulykka torsdag morgen. Først i 20-tida torsdag kveld ble veien åpnet for normal trafikk igjen.