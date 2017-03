Vil verne to områder i Orkdal

Fylkesmannen har vedtatt å starte verneprosess for fem skogsområder i Sør-Trøndelag. To av disse, Rabbolen og Almlia, ligger i Orkdal, ifølge nettsidene til Orkdal kommune.

De fem skogsområdene Fylkesmannen vil verne er Storvika i Selbu, Drøydalen i Holtålen, utvidelse av Murudalen naturreservat i Bjugn, og altså Rabbolen og Almlia i Orkdal. Områdene omfatter totalt 5611 dekar skog. Nær halvparten, 2786 dekar, er i Orkdal. De fem områdene har naturkvaliteter knyttet til edelløvskog, kalkskog, og gammel lauv- og barskog.

Alle områdene tilfredsstiller faglige krav til å bli naturreservater, ifølge Fylkesmannens opplysninger. Bakgrunnen for planarbeidet er at grunneierne tilbyr frivillig vern av områdene. Allskog BA har bistått grunneierne og vært deres forhandlingspartner. Fylkesmannen har nå i oppdrag å fremme en vernesak for områdene etter naturmangfoldloven, der naturreservat er den mest aktuelle verneformen for de fem områdene.

For det videre arbeid er det viktig å klarlegge interessene som knytter seg til bruken av de aktuelle områdene, og det gis en frist til den 31. mars 2017 for å komme med foreløpige merknader til planarbeidet.