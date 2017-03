63 kunder er fortsatt uten strøm i Meldal

Onsdag morgen forsvant strømmen på to steder i Meldal.

Først var det i området Storås-Meldal sentrum. Dette utfallet skjedde like etter klokka 08. Årsaken her var en isolatorfeil.

- Dette er i ferd med å repareres nå, fortalte Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, klokka 09.10 onsdag morgen.

I dette området skal strømmen ha kommet tilbake.

Men: Litt over klokka 09 forsvant også strømmen i deler av Løkken sentrum. Her skal årsaken være en kabelfeil. Det ble raskt sendt ut folk for å søke etter feilen.

- Fortsatt er 63 kunder uten strøm i Løkken-området. Jeg tør ikke anslå hvor lang tid det tar å rette opp feilen, sier Wuttudal til ST klokka 13.30.

14 nettstasjoner som forsyner totalt 241 kunder i Meldal var fra morgentimene uten strøm. Nå er cirka 180 av dem "tilbake på nett".