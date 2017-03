Mann i 50-åra truet tenåring med øks

MELDAL: En mann i 50-åra er pågrepet av politiet for å ha truet en tenåring med øks. Fornærmede er påført mindre skader, men skadene er relatert til at tenåringen tok seg ut av huset det hendelsen fant sted. Det er ikke snakk om skader som utløste behov for legehjelp.

Politiet mottok melding om hendelsen av naboer like etter klokka 17.30 onsdag.

- Mannen ble pågrepet uten dramatikk av væpnede politistyrker, opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Siktede er fraktet til poilithuset i Trondheim, fornærmede er tatt hånd om av barnevernsvakta.

Noe motiv hendelsen er så langt ikke skjedd.

- Det vil vi nok få klarhet i når partene er avhørt, sier Volden.

Det skal være en relasjon mellom de involvert, uten at politiet nå ønsker å komme nærmere inn på det. Episoden skjedde inne i et bolighus.

- Hvorfor hadde siktede ei øks i boligen sin?

- Det vet vi foreløpig ikke. Øksa er beslaglagt, sier Volden.

Saken vil bli etterforsket ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.