- Forventer at alle får avisa som normalt på lørdag

Onsdag denne uken kom nyheten om at Norpost har slått seg konkurs. Selskapet har samarbeidet tett med Kvikkas, som har ansvaret for postombæringen på lørdager.

Les også: Kvikkas kjøper Norpost-boet

Blant STs abonnenter er det cirka 1000 som får avisa distribuert av Norpost, mens resten får med det ordinære avisbudet. Spørsmålet nå er hva som skjer kommende lørdag?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gikk torsdag kveld ut og garanterte for at de skal sørge for distribusjon på lørdag, til tross for at Norpost, som er Kvikkas' underleverandør, har begjært seg konkurs. Dette ble gjort i et møte med Mediebedriftene (MBL).

– Departementet forsikret oss om at lørdagsavisene vil bli levert på lørdag. Vi tar departementets forsikring til etterretning. Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas' planer og tiltak, men har ikke fått dette, sier Randi S. Øgrey i MBL.

- Vi forholder oss til det som signaliseres fra statsråden og departementet. Vi stoler på dette og forventer at lørdagsavisa blir distribuert som normalt til de som får avisa levert av Kvikka-bud. De andre som får avis med ordinært avisbud, har ingenting å frykte, sier Tommy Krangås, daglig leder i avisa Sør-Trøndelag.

PS! Kvikkas vant anbudet om å levere lokalaviser på lørdager i områder uten avisbud, etter at Posten sluttet å levere post på lørdager. Starten på ordningen ble problematisk, men siden skal det ha gått seg til.