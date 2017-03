Kåret til Norges beste arbeidsplass

Det internasjonale analyse‐ og rådgivningselskapet Great Place to Work har kåret EiendomsMegler1 Midt‐Norge til Norges beste arbeidsplass for andre året på rad. Meglerforetaket med kontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag. klatret helt til topps i konkurranse med 191 norske virksomheter med nesten 30 000 medarbeidere fra en rekke ulike bransjer.

Les også: Dette kan bli prisrekord i Orkdal

‐ Å delta i en konkurranse om å bli Norges beste arbeidsplass, og ende opp med å bli enda bedre enn året før, krever utrolig mye av oss. Vi har har jobbet knallhardt for å forbedre de små detaljene som skal gjøre oss enda mer attraktive, enda mer produktive, og enda mer konkurransedyktige, sier administrerende direktør Kjetil Reinsberg i EiendomsMegler1 Midt‐Norge.

- Great Place to Work er et verktøy som hjelper oss å utvikle gode arbeidsmiljø. Arbeidsglede kombinert med Great Place to Work er viktig, både fordi glede i seg selv har en verdi, men også fordi det er en klar sammenheng mellom resultater, måloppnåelse og opplevd arbeidsglede, sier avdelingsleder på Orkanger, Nermin Lizde.

Les også: Overtar salget av unik eiendom i Orkdal

PS! I 2016 ble EiendomsMegler1 Midt‐Norge kåret til Årets Leanvirksomhet 2016 i regi av Lean Forum Norge, i tøff konkurranse med Shell og Hydro.