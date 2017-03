Så lang tid tok det før ST-turen var utsolgt

Det er en enorm interesse for årets ST-tur. Etter et kvarter var turen fulltegnet. Kun én gang tidligere har leserturene med avisa Sør-Trøndelag og Orklareiser blitt solgt ut like raskt, og det var da reiser gikk til Normadie, Jersey og Paris.

Var spent

Sommerens lesertur skal gå til Kroatia og en tur innom Mostar i Bosnia. Klokka ni mandag morgen åpnet salget.

- Vi var litt spent i forkant av at salget åpnet. Turen er forholdsvis kostbar i og med at vi reiser i juli når det er høysesong, samt at vi bruker hotell av veldig høy kvalitet, forteller daglig leder hos Orklareiser, Hugo Storsand, som ble positivt overrasket da telefonen begynte å kime mandag morgen.

Venteliste

- Turen ble utsolgt på 15 minutter, og vi har allerede ti personer på venteliste. Nå er vi i kontakt med Norwegian og hotellene med tanke på å få flere plasser, sier en glad Orklareiser-leder.

ST-turen går med fly fra Værnes til Pula i Kroatia 2. juli med hjemreise fra Dubrovnik 11. juli, også det med direktefly.