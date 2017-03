Stjal bensin og førstehjelpsveske

Rindal

Snøskuteren som Rindal Røde Kors Hjelpekorps har stående i beredskap i Folldalen er tømt for drivstoff. Det opplyser en meget skuffet korpsleder Richard Halgunset.

Anslag mot sikkerheten

Det er stjålet bensin, skuterolje og ei førstehjelpsveske. Skuteren var tydelig merket med Røde Kors-logo. Privatpersoner i samme område har også opplevd å ha fått stjålet bensin.

— Det er ekstra ille at noen gjør noe slikt på en skuter som tilhører Røde Kors, det er et anslag mot sikkerheten i fjellet. Det kunne fått alvorlige følger dersom Røde Kors måtte ha rykket ut på en hendelse og funnet skuteren tom for drivstoff, sier lensmann Olav Halse ved Surnadal og Rindal lensmannskontor.

Han mottok anmeldelse fra hjelpekorpset like før klokka 09.00 mandag.

Satt ut av spill

— Vil det være straffeskjerpende at et slikt tyveri begås på et kjøretøy som skal ivareta liv og helse?

— Dersom noen blir pågrepet for forholdet, blir det opp til jurist å avgjøre. Men det er uansett alvorlig når det skjer mot Røde Kors, sier Halse.

— Det er meget skuffende at noen gjør noe sånt mot en frivillig hjelpeorganisasjon. Alt utstyret vi kjøper inn er fra innsamlede midler. Dette setter oss ut av spill inntil vi får kjøpt inn drivstoff og utstyret som er stjålet, sier Richard Halgunset.

Politiet etterlyser tips.

— Vi vil gjerne høre fra folk som har opplysninger, sier Halse.

Visste om den?

Røde Kors ble gjort oppmerksom på tyveri fra snøskutere fredag, men fikk først søndag bekreftet at også deres skuter fra rammet.

— Den står gjemt i Gråhaugen i Folldalen, så det må være snakk om personer som visste hvor den sto, sier Halgunset.

