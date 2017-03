Fikk betinget fengsel

Kollisjonen skjedde på Fv 700 ved Voll i Rennebu i august 2015. Det var en passasjer i bilen som omkom. To andre passasjerer og føreren av den møtende bilen ble påført betydelige skader.

Burde tatt pause

Kvinnen i 70-åra som kjørte bilen, er dømt til en betinget fengsesstraff på 90 dager, og hun er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år og fire måneder. Hun må avlegge ny, full førerprøve om hun ønsker førerkortet tilbake.

Hun må betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til føreren av den møtende bilen, og saksomkostninger på 3000 kroner.

Retten konkluderer med at kvinnen sovnet bak rattet, og påpeker at hun har hatt anledning til å ta en pause fra kjøringa. Uaktsomheten er derfor det faktum at hun fortsatte å kjøre til tross for at hun var trøtt.

Har vedvart

Hun var også nær ved å kollidere med en annen bil, som måtte gjøre en unnamanøver for å unngå kollisjon. Dette husker ikke kvinnen. Retten konkluderer derfor med at trøttheten må ha vedvart en lengre periode.