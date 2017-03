Sjekk hvorfor du oppfordres til å gå med to ulike sokker i dag

21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Organisasjonen Menneskeverd markerer dette med kampanjen «Rockesokk», hvor de oppforder folk til å gå med to ulike sokker denne dagen.

Budskapet er enkelt: De oppfordrer deg til å gå med to ulike sokker for å vise at du setter pris på at vi alle er forskjellige. Konseptet har tidligere vært arrangert i USA og Sverige med svært god oppslutning.

– Vi drømmer om et varmere og mer inkluderende samfunn både for mennesker med Downs syndrom og alle andre. Og vi håper at mange tusen mennesker tar oppfordringen og kler seg i ulike sokker denne dagen, sier markedskonsulent Møyfrid Balsnes i Menneskeverd.