149 km/t i 80-sonen

Orkdal

En mann i 20-åra fra Orkdal må sone 21 dager i fengsel for et grovt tilfelle av råkjøring i mars i fjor. Da han ble stoppet av politiet, viste speedometeret 141 km/t i 80-sonen på E39 mellom Børsa og Thamshavn.

Han er også dømt for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, hvorav det ene gjelder fartsovertredelsen.

Aktors påstand var fengsel i åtte måneder.

Det er skjerpende i saken at han i dette tilfellet hadde passasjer i bilen. I formildende retning vektlegges tilståelsen og det faktum at saken faktisk har hatt en liggetid på mellom sju og åtte måneder.

Mannen er også tidligere straffet for lignende forhold.

Han sto også tiltalt for et tilfelle av vold, men dette ble han frikjent for da forholdes ikke kunne bevises.