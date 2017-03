Politiet fikk like før klokka 08 torsdag morgen melding om et trafikkuhell rett nord for Berkåk på E6. Et enslig kjøretøy hadde kjørt utfor veien.

Politiet var i kontakt med føreren. Det oppstod ingen personskade i hendelsen.

Uhellet skal heller ikke ha skapt store trafikale problemer.