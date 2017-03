Kommunen kjøpte tomt

Kommunestyret i Rennebu vedtok torsdag å kjøpe ei 28 mål stor tomt i Berkåk sentrum. Selger er Sande hyttefabrikk holding AS og Sande hus og hytter AS.

Rennebu kommune skal betale fem millioner kroner for tomta. Dette skal finansieres ved låneopptak. Inntekter fra salg av næringsareal skal benyttes til å betale ned på lånet.

Vedtaket var enstemmig, men i debatten kom det fram at flere var kritiske til kjøpet. De pekte på at kommunen allerede har ti mål som det ikke har vært noen pågang på, samt at det vil påløpe store kostnader for å få revet ubrukelig bygningsmasse.

Ordfører Ola Øie sier til ST at kommunen lenge har ønsket å kjøpe tomta, men at Sande ikke har vært åpen for å selge.

- Dette er et framtidsrettet og strategisk kjøp som viser at kommunestyret har tro på næringsutvikling på Berkåk, sier Øie.