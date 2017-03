Fram? Eller tilbake?

Klokka 02.00 natt til søndag skal klokka stiller. Men hvilken vei?

En enkel huskeregel er at klokka alltid skal stilles mot sommeren. Det betyr at den på høsten skal stilles tilbake, mot sommeren som var, mens man stiller klokka én time fram om våren, mot den sommeren som kommer.

Så natt til lørdag skal man stille klokka én time fram. Man må dermed belage seg på ei natt med litt midre søvn.

Hvorfor?

Tanken bak sommertid er å utnytte dagslyset i sommermånedene bedre, og ha dagslys en time ekstra om kvelden.

I noen utviklingsland er energisparing et viktig argument for å bruke sommertid, og noen ganger kan sommertid bli innført på kort varsel for å hjelpe på akutt strømmangel.