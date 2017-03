Her kan du bo på fjellet i påska

Bestyrer ved Søvassli ungdomssenter og leirskole, Kari Tronvoll, åpner dørene for allmennheten i påska.

- Tidligere ble det arrangert familieleir i påska, men det er det slutt på. Vi ønsker derfor å utnytte den ledige kapasiteten. Påska er ei stor høytid, og Søvasslia er et fint utgangspunkt for fjellturer. Her kan folk få overnatte og spise frokost, smøre ei niste som varer hele dagen, og så lager vi middag i kveldinga, forteller Tronvoll.

Mye ledig

- Det er ingen topp hotellstandard, men vi prøver å ha litt ekstra godt på bordene i påska. Det er allerede kommet inn noen bestillinger, men det er fortsatt mye ledig, sier Tronvoll som har både fire- og femmannsrom.

Det vil være litt opp til den enkelte hvordan man vil tilbringe kveldene.

- Vi vil ikke ha noe fast opplegg, men om man for eksempel vil synge litt, kan man gjøre det. Det kan også bli litt aktivitet for ungene, med leker, spill og musikkinstrumenter.

Snaufjellet

- Hvordan er skiterrenget i området?

- Det vil bli kjørt opp scooterspor, og man kan koble seg på flere større løyper i nærheten. Rett oppom Søvasslia har man snaufjellet. Det er slakt terreng, samtidig som man kan gå til flere topper. Om man ønsker det, kan man gå opp til fjellkirka. Der vil det være gudstjeneste hver helligdag i påska.

Man kan bestille alt fra ett døgn til hele påska, og det åpnes for bestilling fra mandag 10. april.