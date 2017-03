Først fyllekjøring, så ble det slåssing

Det gikk hardt for seg under lørdagens private sammenkomst i ungdomshuset i Ytre Snillfjord. I 01-tida natt til søndag ble en mann i 30-åra stoppet av en politipatrulje rett utenfor forsamlingshuset. Vedkommende er mistenkt for promillekjøring.

- Han ble tatt med til Hemne helsesenter for en blodprøve. Førerkortet hans ble også beslaglagt, forteller Arnt Johansen, politiførstebetjent ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Noen timer senere fikk politiet melding om slagsmål i ungdomshuset. Tre menn var involvert; to i 20-åra og én i 50-åra.

- Det er meldt inn en kroppsskade etter basketaket. Men omstendighetene er uklare. Det er ikke opprettet sak. Vi avventer en eventuell anmeldelse fra fornærmede, sier Johansen.

Ingen ble pågrepet etter hendelsen. Det skal ikke være snakk om slag eller spark som årsak til at noen fikk seg en dunk. Det er var heller et puff/dytt som resulterte i et møte med vegg/dør.

- Det var rolig på stedet da politiet ankom grendehuset etter meldinga om slåsskampen, sier Johansen.