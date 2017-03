Isklumper sperret trafikkert veibane

Politiet mottok søndag ettermidag like før klokka 15 melding om to isklumper som lå i det ene kjørefeltet på E6 på Berkåk i Rennebu. De var såpass store at trafikken måtte over i motgående kjørefeltet for å passere.

Veitrafikksentralen ble varslet, som sendt eut en entreprenør for å rydde veien.

Det er ikke meldt om skader eller trafikale problemer på grunn av isklumpene.