Kompiser røyket hasj da politiet kom på døra

Fire personer et sted i Orkdal satt lørdag kveld og koste seg med en tjall da politiet banket på døra i 20-tida. Dette var et såkalt røykelag.

Mennene i 20-åra ble regelrett tatt på fersk gjerning.

Alle fire blir anmeldt for røyking av hasj. I tillegg blir én av dem også anmeldt for besittelse av en større mengde hasj, det vil si mer enn et dagsbehov for eget bruk.

Det uanmeldte besøket skjedde på en privat adresse.