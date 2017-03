Flom på campingplass

En 500 meter lang propp med is i elva Igla i Rennebu gjorde mandag kveld til at deler av Halland camping ble oversvømt. Det kom vann inn i flere hytter, slik at beboere måtte flytte ut.

Rennebu kommune ble raskt orientert om forholdene. Brannmannskap ble blant annet sendt ut for å bistå i flomarbeidet.

Campingplassen ligger helt inntil E6, cirka sju kilometer nord for Berkåk sentrum.

Årsaken til de enorme vannmassene er mildvær og snøsmelting i fjellet.