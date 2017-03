Bygger ut Staurset-Engdalen

— Arbeidet vil starte opp i løpet av sommeren 2017 og skal være godkjent innen 30. juni 2018, opplyser daglig leder Jostein Folgerø i Hemnenett i en pressemelding.

Prosjektet finansieres med bredbåndsmidler (NKOM), tilskudd fra Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune samt egen finansiering fra Hemnenett.

— Uten samarbeidet mellom disse partene ville prosjektet neppe blitt gjennomført i dagens marked, kommenterer Folgerø, og legger til at Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hemne kommune ser positivt på at Hemnenett nok en gang bidrar med ressurser og kompetanse for å få på plass nye og fremtidsrettede bredbåndsløsninger i Hemne.

— Vi er stolte over nok engang å få tildelt et utbyggingsoppdrag av bredbånd/fiber. Dette anser vi som svært viktig for å opprettholde bosetting, trivsel og konkurransekraften i distriktet vårt, sier han.

Hemnenett vil bygge fiber som stamnett og leveringer der det er praktisk mulig vil skje på fiber til sluttbrukere. HemneNett vil informere kunder i området etter hvert som byggingen starter.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300