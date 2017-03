Forbereder storløftet

HEMNE: Onsdag ettermiddag var kraner fra selskapet Nordic Crane på plass for å heve havaristen ved kommunekaia i Hemne. Båten, som sank natt til onsdag, kantret natt til tirsdag.

Den tilhører Brottsjø AS i Kristiansund, men driftes av Abyss Aqua. De er i Hemne for å ta service på oppdrettsanlegg. Da arbeidsdagen var over på tirsdag ettermiddag, dro mannskapet på to personer til kommunekaia for et vaktskifte.

Det var ingen om bord da båten kantret. Hemne brannvesen la ut lenser rundt fartøyet for å hindre eventuell diesellekkasje.

Onsdag ettermiddag fikk ST opplyst at heving av selve båen starter rundt klokka 11-12 torsdag. Onsdag kveld ble løse gjenstander fra båten hevet.