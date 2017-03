Aker Solutions overtar Reinertsen

Gjeldsnemnda har siden 19. desember i fjor arbeidet på høygir for å finne en løsning på de økonomiske problemene i oljeserviceselskapet Reinertsen, og har nå inngått en virksomhetsoverdragelse med Aker Solutions.

- Vi har arbeidet kontinuerlig i tre måneder for å finne en løsning etter at styret i Reinertsen AS den 19.12. gikk til Sør-Trøndelag tingrett med begjæring om gjeldsforhandlinger. Dette har vært en krevende prosess, hvor gjelldsnemnda har fokusert på å skaffe investorer til å finansiere en best mulig akkord for kreditorene, sier leder av gjeldsnemnda, advokat Joar Grimsbu i Arntzen de Besche Advokatfirma i ei pressemelding torsdag morgen.

Parallelt ble det arbeidet for å rydde opp i alle uavklarte forhold, slik at bedriften kunne idereføres med en sunn økonomi. Konklusjonen ble imidlertid at ingen investorer var villige til å kjøpe Reinertsen AS.

- Gjeldsnemnda er derfor svært fornøyd med å ha fått på plass en løsning som sikrer videreføring av olje- og gassvirksomheten med de ansatte, samtidig som vi også oppnår dividende til kreditorene, sier Grimsbu i pressemeldinga.

Han legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess, der det nesten daglig har oppstått nye problemstillinger av faktisk og juridisk art. I begjæringen fra Reinertsen AS om gjeldsforhandlinger, ble det oppgitt at selskapet hadde en gjeld på ca. 900 millioner kroner. Men arbeidet i gjeldsnemnda har avdekekt at gjelden i realiteten er på over 1,6 milliarder kroner.