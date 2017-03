Ringte brannvesenet da det røyk fra stikkontakten

Nødetatene rykket onsdag kveld like før midnatt ut til en privatadresse på Svorkmo. Bakgrunnen var at det kom røyk fra en stikkontakt i huset.

- Politiet ankom stedet like over midnatt. Da var det ingen røyk på stedet. Konklusjonen var at stikkontakten var overbelastet, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Ingen kom til skade i hendelsen, og boligen ble heller ikke nevneverdig skadet.

- Det opprettes ikke sak på forholdet og ingen blir anmeldt, sier Fagerholt.