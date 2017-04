Dette var aprilspøken

På STs nettside lørdag morgen ble det lagt ut en sak om at bomstasjonene på E39 må settes opp igjen i juni og juli fordi det fortsatt mangler 12-13 millioner kroner. Årsak: Uforutsette regninger.

En del av våre lesere var våken nok til å forstå at dette var årets aprilspøk. Samtidig var det trolig andre som fikk morgenkaffen i vrangstrupen da de leste saken.

Arne Grønset, styreleder i Bomvegselskapet E39 Øysand-Thamshamn, sier at det garantert er betalt inn nok penger til vegvesenet.

- Etter all sannsynlighet blir det penger til gode. Håpet er at disse kan brukes til å oppgradere fylkesvei 800 (gamle E39) mellom Orkanger og Øysand, sier han.

Det er politisk støtte i orkdalsregionen for å bruke "overskuddet" på dette formålet. Det samme i bomvegselskapets generalforsamling, som har møte 27.april.

- Da vil det bli valgt et avviklingsstyre for selskapet, sier han.

I aprilspøken står det at Grønset skal løpe naken gjennom Orkanger sentrum, etter at han var relativt bråkjekk under et formannskapsmøte sommeren 2015. Han sa da at bomstasjonene ville bli tatt ned innen første halvår 2017.

- Jeg er selsvsagt glad for at jeg fikk rett. Men jeg visste også at det ville skje, smiler han.