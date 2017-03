Vil be Aker om et møte

Orkdalsordfører Oddbjørn Bang har håp om fortsatt drift i Reinertsens lokaler på Grønøra.

- Jeg håper at de nye eierne vil ha aktivitet på Orkanger, og vi skal prøve å få til et møte med dem for å høre hvordan de tenker.

Glad for hydrogensatsing

Samtidig som det er usikkerhet knyttet til den videre driften i Reinertsen-bygget, er det glede i regionen etter at det ble kjent at Torkild Reinertsen har kjøpt Hydrogen Mem-Tech AS (HMT).

- Vi er veldig glad for at Reinertsen vil satse videre på hydrogenprosjektet, og at det er de som fortsatt eier det. Hvis dette lykkes, har de greid å løse mye av problematikken rundt CO2-utslipp fra fossile energikilder. Da vil de ha en helt sentral teknologi i det grønne skiftet som det snakkes så mye om, sier Oddbjørn Bang.

Trist

Bang medgir at det var en trist dag for ham som ordfører på torsdag.

Frykter nedleggelse på Orkanger i løpet av 2017 Men Reinertsens «gullegg» forblir trøndersk, og kan gi flere hundre arbeidsplasser på Orkanger.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Reinertsen, og synes derfor det er trist det som er skjedd. Nå ønsker vi å få til et like godt samarbeid med de nye eierne.