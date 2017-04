Ellens utspill ble rikssak

I slutten av november i fjor, sto Ellen Kvikne (86) fra Hemne fram og ga uttrykk for skuffelse over at Nav fra 1. desember skulle slutte å sende ut lønnsslipper på papir. Kvikne var trolig en av de aller første som offentlig tok avstand fra beslutningen.

Kraftige reaksjoner

Nå følger flere etter. "Jeg vil se slippen min" er blitt en landsomfattende aksjon for å påvirke beslutningen om at lønnslippen ikke lenger er tilgjengelig på papir.

- Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag støtter opp om kravet om at den som ønsker det skal få lønnslippen sin i posten, som før, sier fylkessekretær Anne-Kari Minsaas i en pressemelding.

Hun viser til at i Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse motta dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. Når Nav nå altså har sluttet å sende ut denne dokumentasjonen, har det kommet kraftige reaksjoner.

Har ikke pc

- Det er fortsatt mange i vårt land som ikke behersker internett, blant annet den generasjonen som ble passive tilskuere til dataalderen, sier Minsaas, og fortsetter:

- Svært mange av våre foreldre bor i dag på sjukeheim der betalingen regnes ut i prosent av deres inntekt. Hvordan kan de vite at kommunens regning er korrekt når de ikke lenger kan kontrollere egen inntekt?

Ellen Kvikne innrømmet ærlig at hun ikke behersker bruk av pc.

"Jeg forstår ingenting av sånt internett, og jeg har heller ikke datamaskin", sa hun til ST i november.

De svakeste

Nav skuffer stort i denne saken, mener pensjonistforbundet.

- Det er svært trist å måtte konstatere at en offentlig instans som Nav leder an i arbeidet med å fjerne rettigheter den svakeste gruppen av eldre mennesker har. Ordningen fra Nav er et klart brudd på den siterte bestemmelsen i «Verdighetsgarantiforskriften», sier Minsaas.