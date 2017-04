Krangler om ripe i lakken

ORKDAL: Politiet mottok like før klokka 10.00 lørdag melding om et realt verbalslagsmål utenfor Amfi på Orkanger.

Bakgrunnen er at ei dame som selger magasiner er blitt beskyldt for å ha skadet en bil i form av ripe(r) i lakken. Damen nekter, bileier fastholder at så har skjedd.

En politipatrulje ble sendt til stedet for å finne ut mer om saken.

Dette er den eneste meldinga fra STs nedslagsfelt i Sør-Trøndelag siden fredag ettermiddag.