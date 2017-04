ORKDAL: Politiet har fått melding om lekkasje fra en fraukjeller ved Hostovatnet. Både politi og brannvesenet er på stedet. Meldinga ble inngitt ca. klokka 12.00 lørdag.

Politiet opplyser på Twitter at kartlegging og dokumentasjon pågår, men at det er for tidlig å si noe konkret om årsak til lekkasjen.

Også Orkdal kommune er varslet.