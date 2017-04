Politipatruljen var full - av humor

Det er ikke bare avisene som bringer aprilspøker ut til folket på denne datoen. Også politiet henger seg på.

På selveste 1. april, høytidsdagen for med loven i hånd å kunne bløffe om hva som helst, kunne den lokale patruljen Charlie 30 bringe følgende nyhet lørdag 1. april:

"På grunn av stadig strammere driftsbudsjett har politiet besluttet å gjenbruke engangsrørene til alkometeret. Det sparer etaten for sårt tiltrengte midler, og miljøet for unødig plastsøppel. Vi forsikrer dere om at vi vasker dem skikkelig og at det ikke skal smake noe av dem".

Moralen i denne aprilspøken: Politiet er ikke den etaten som blåser i gjenbruk...