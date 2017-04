Promilletatt for andre gang

ORKDAL: Ei dame i 50-åra bosatt i Orkdal, er dømt til en betinget fengselsstraff på 24 dager med en prøvetid på to år, for fyllekjøring. Betingelsen for at hun slipper å sone, er at hun gjennomfører program for ruspåvirket kjøring.

Hun er også dømt til å betale ei bot på 10 000 kroner, og hun er fratatt førerretten for en periode på to år.

Kjøringa fant sted i hjemkommunen midt på natta en dag i oktoberi fjor. Kvinnen hadde en alkoholkonsentrasjon på minst 1,46 promille. Retten kaller det høy promille med betydelig risiko for uønskede hendelser i trafikken.

Kvinnen, som også tidligere er domfelt for promillekjøring, har kommet med en uforbeholden tilståelse og godtok at den ble avgjort som tilståelsessak.