Ei seng og en sofa ligger strødd i Sundlibakkan

Savner du en blå stoffsofa og deler av ei seng? Da er det bare å følge sporet fra Fannrem sentrum, opp Sundlibakkan og til kommunegrensa mellom Orkdal og Skaun på Skaunaskogen.

Disse bildene ble tatt mandag morgen. Det virker som om noen skulle kvitte seg med et lass med møbler. Alternativet er selvsagt at lasten var dårlig sikret. Men da burde det ringe ei klokka når vedkommende stopper og ser at en sofaen og senga er vekk.

De første putene til sofaen ligger i veikanten på flata i bunnen av Sundlibakkan. Deretter ligger deler jevnt fordelt oppover bakkene. Og på kommunegrensa er det som var igjen av lasset tilsynelatende dumpet.

Det har ikke lyktes så langt å få en kommentar fra politiet om denne type forsøpling.