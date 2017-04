Klikk på kartet og se

Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrep som sikrer fremkommelighet, og for kjørekomforten. Dette sier leder for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas, ved Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier Lunaas.

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Dette gjør de ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil, og slik får de ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, samt utviklingen.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1900, og har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si; hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier han.

Klikkbart kart

I Sør-Trøndelag har fylkeskommunen bevilget 100 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger.

På det klikkbare kartet , kan du se nøyaktig hvilke(t) asfalttiltak som blir utført i nærheten av deg.

Statens vegvesen har fire ulike tiltak.

Asfaltering: Her legges det ny asfalt.

Stedvis oppretting / lapping. De tar områdene med størst behov.

Planfresing: De freser bort spor. Her legges det ikke ny asfalt.

Gang- og sykkelveg: Asfaltering av gang- og sykkelveg.

Asfaltsesongen starter snart – ta hensyn

De begynner asfalteringen i mai, og avslutter i september / oktober.

Når asfaltsesongen starter, ber Lunaas trafikantene om å ta hensyn til arbeiderne og trafikkdirigenten langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner, som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

Prioriteringer

Selv om Statens vegvesen asfalterer omtrent 150 km riks- og fylkesveger i 2017, vil ikke alle veger som for eksempel har dype spor, få nytt dekke.

– Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen, og trafikksikkerheten inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2017, ble planlagt høsten 2016. Om det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger / veger, kan det bli aktuelt å omprioritere.

For å sørge for at de får mest mulig ut av pengene, jobber de systematisk og metodisk med et flerårig asfaltprogram.