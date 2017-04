Obs-varsel for Sør-Trøndelag

Tirsdag og første del av onsdag ventes vanskelige kjøreforhold i fjellet. Obs-varselet gjelder Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

– Allerede fra morgentimene tirsdag vil vinden øke til sterk vind i vest og sørvest. I fjellet vil nedbøren komme som snø og det blir snøbyger og snøfokk som vil vare til ut på dagen, sier meteorolog, Martin Granerød på nettsiden nrk.no .

Været som gir vanskelige kjøreforhold, skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island, som nå beveger seg over Norskehavet.

– I løpet av dagen i dag, natt til i morgen og i morgen tidlig vil det bevege seg over kysten i Trøndelag, men vinden kommer til å minke når den når land, sier Granerød.

Det verste ruskeværet vil man få i fjellet og på kysten. Regn og sludd i lavereliggende områder gir nullføre.