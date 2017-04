Hamret løs på kone og barn

SØR-TRØNDELAG: En menn i 40-åra fra STs nedslagsfelt må møte i retten, tiltalt for en rekke grove tilfeller av vold og trusler. Dette har pågått over lang tid.

Statsadvokaten har brukt straffelovens bestemmelse om mishandling i sin tiltalebeslutning, det vil si at den omhandler grov og gjentatt vold i nære relasjoner - i dette tilfelle ektefelle og slektning i rett nedstigende linje , i klartekst barn. Tiltalen omfatter også bestemmelsen om grove trusler, tvang og frihetsberøvelse/grov vold eller andre gjentatte krenkelser av mishandling.

Barna så på

Tiltalen omhandler slag og spark på ulike deler av kroppen mot ektefelle og barn. Han skal ha brukt stokk, belte eller kleshenger da han har gått løs på familien. Voldsutøvelsen kunne ifølge tiltalen også ha fått dødelig utfall.

Når det gjelder truslene, går det fram av tiltalen at mannen skal ha uttalt at uansett hvor lenge han blir sittende i fengsel, skal han finne dem og drepe dem , eller lignende ordlyd.

Den fysiske og psykiske volden skal ha pågått helt siden 2009 og fram til januar i år. Skjerpende moment i tiltalen er at barn har vært vitne til voldsutøvelsen.

Mobilkontroll

I tiltalen beskrives minst ett tilfelle der han har kastet middagsmaten i gulvet fordi han ikke likte den, hvorpå han tvang ektefellen til å rydde opp, samtidig som han sparket henne.

Han har også satt begrensninger på hennes mobilbruk, og ved flere anledninger har han sjekket telefonnummer hun har ringt opp mot nettjenesten 1881.no for å kartlegge hvem hun har hatt kontakt med. Han har delvis også nektet ektefellen å ha tilgang til mobiltelefonen.

Kan få over seks år

Sakens alvorlighetsgrad understrekes ved at fire dager er satt av til hovedforhandling i Sør-Trøndelag tingrett i april, og det framgår av berammingslista at saken har en strafferamme på over seks år.