Her dras vogntoget opp fra elva

I morgentimene onsdag meldte politiet om at et vogntog hadde kjørt i elva på fylkesvei 701 like ved Storås. Sjåføren av vogntoget satt opp på bilen da hjelpen ankom. Han var ikke skadet, men bare litt kald.

Redningsarbeidet tok sin tid, men tolv timer senere ble vogntoget dratt opp på veien igjen. Veien var stengt en periode mens redningsarbeidet pågikk, men ble åpnet like etter klokken halv ni onsdag kveld.